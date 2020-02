VIDÉO - Eurovision 2020 : découvrez "The best in me" la chanson de Tom Leeb

publié le 16/02/2020 à 20:57

Un mois après avoir été annoncé candidat officiel de la France pour l'Eurovision 2020, Tom Leeb dévoile la chanson qu'il interprétera le soir de la grande finale.

Tom Leeb, 30 ans et fils de l'humoriste de Michel Leeb interprétera donc The best in me à Rotterdam, pour l'Eurovision 2020. Choisi par France Télévisions, c'était une évidence pour la directrice des divertissements de France 2, Alexandra Redde-Amiel. "C'est un jeune artiste de 30 ans qui a un grain de voix unique. C'est quelqu'un qui est moderne, qui est universel, qui est charismatique, qui est authentique. Il m'inspire plein d'adjectifs, mais c'est vraiment ça", a-t-elle déclaré. Cette année, France Télévisions avait privilégié une sélection en interne. En cause, les audiences décevantes ces deux dernières années de l'émission Destination Eurovision, où la chanson et l'artiste qui représenteraient la France au concours étaient déterminés par un jury de chanteurs.

Tom Leeb succède ainsi à Bilal Hassani, qui avait terminé à la 16e place du classement l'année dernière.