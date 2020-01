Ruralité : Jean-Marc Borello veut faire "revivre les cafés de nos villages"

publié le 17/01/2020 à 10:24

Faire revivre les cafés de nos villages. C'est l'objectif du Groupe SOS, fondé et présidé par Jean-Marc Borello. Invité sur l'antenne de RTL, le numéro 1 de l'économie sociale et solidaire en Europe explique vouloir ouvrir "1.000 cafés".

"Nous souhaitons lutter contre le sentiment d'abandon de nos villages, pour faire des rencontres, pour amener des services aux habitants : des points poste, une boulangerie, plus globalement, la vie", détaille Jean-Marc Borello.

Comment ça marche ? Un appel a été lancé aux communes de moins de 3.000 habitants dans lesquelles il n'y a plus de commerce. Ensuite, dans les communes choisies, un café y sera construit. "On paie un salaire à des gérants qui auront une formation un peu plus étendue car l'idée c'est qu'ils puissent être des aidants numériques pour permettre à ceux qui ne peuvent pas accéder aux systèmes numériques d'y arriver", explique Jean-Marc Borello, "puis on rénove un local, on en achète un ou on le loue".

"Aucun ne ressemblera à un autre, il ne s'agit pas d'une franchise, ils seront tous différents en fonction des besoins de la commune : un aura un point boulangerie, l'autre, un point poste", détaille le fondateur du Groupe SOS.

Le projet devrait rapidement voir le jour puisque le Groupe SOS a reçu 1.300 candidatures. 700 villages sont intéressés. Prochainement, 30 communes verront un café s'installer.