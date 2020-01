VIDÉO - Les Enfoirés dévoilent leur nouveau titre pour 2020 : "À côté de toi"

publié le 13/01/2020 à 12:23

"Moi, je veux rester là, à côté de toi !" Voici le nouveau refrain de l'hymne 2020 des Enfoirés. La troupe des artistes les plus populaires de France signe son retour avec cette chanson composée par les membres du groupe Boulevard des Airs et le chanteur Tibz. On peut entendre dans cette chanson enlevée et positive qui rappelle l'esprit des tubes de Yannick Noah, Vianney ou Christophe Maé les voix de ce dernier, de Zazie ou encore Julien Clerc.

A côté de toi succède à la chanson pensée par Vianney pour l'hymne des Restos du cœur en 2019. L'artiste de 27 ans - qui n'est pourtant pas un Enfoiré - avait signé On trace. Comme le veut la tradition, toutes les recettes liées à la vente et l’utilisation de ce single iront aider les Restos du cœur et viendront aider les activités de l'association selon le calcul classique : 1 achat de la chanson = 1 repas pour les Restos.

Les grands concerts de l'année, Le Pari(s) des Enfoirés, seront donnés à l'AccorHotels Arena, entre le 15 et le 20 janvier.