VIDÉO - Aya Nakamura : “Bobo” peut-il être le tube de l’été 2021 ?

publié le 28/05/2021 à 11:46

Six mois après la sortie de son troisième album Aya, Aya Nakamura fait son grand retour musical. La star a dévoilé le clip de son nouveau titre Bobo, le 27 mai dernier. En plus de 12 heures, la vidéo dépasse les 620.000 vues et ne va pas s'arrêter en si bon chemin.

À 26 ans, Aya Nakamura possède déjà une solide carrière. Avec Bobo, la chanteuse a sorti son hymne de l'été 2021 dans un clip léché, réalisé par son compagnon Vladimir Boudnikoff. Maillots de bain, sable mouillé, soleil et palmiers, l'ambiance est estivale et nous donne envie de partir vite et loin à la plage. Mais pourtant, il faut reconnaître que le rythme de Bobo ne donne pas envie de danser comme celui de Djadja, Pookie ou encore Jolie Nana. L'ambiance est plus douce, plus propice à vous prélasser au soleil.

Ce qui n'empêche pas de passer un agréable moment au son de la voix d'Aya Nakamura, qui s'adresse comme toujours dans ses titres, à la gent masculine : "Soit tu me comprends sinon tu tailles (tu tailles). Soit j'me taille ou tu captes" et chante en refrain : "Chéri coco, fais moi mmh, mmh (mmh, mmh). J'veux le bifton pas de bobo (le bifton)". Des paroles que l'on retient et qui seront sûrement chantées en plein air cet été.

Un succès grandissant depuis 2018

Depuis 2018, Aya Nakamura est un véritable phénomène. depuis 2018 avec les cartons de ses titres Djadja et Pookie, est l'artiste française la plus écoutée sur la plateforme Spotify. Ses musiques sont écoutées par plus de 13 millions d'abonnés par mois. Un chiffre colossal qui lui permet de coiffer au poteau les rappeurs "stars" Jul (3,3 millions par mois), Booba (2,3 millions) et le duo PNL (2 millions). Sur YouTube, ses clips comptabilisent, au total, plus d'1.3 milliard de vues et en 2019 elle était la première artiste française la plus écoutée sur la plateforme.