VIDÉO - Camélia Jordana chante "Doudou" d'Aya Nakamura dans "Le Grand Studio"

"Aime-moi Doudou, montre-le moi Doudou..." Pas de rivalité, juste de la sororité. Aya Nakamura et Camélia Jordana sont deux des grandes artistes francophones de notre époque. Quelques jours après les Victoires de la Musique où elles étaient toutes les deux nommées, voici l'heure du Grand Studio de Camélia Jordana. Et la chanteuse sait se montrer fair-play et admirative puisqu'elle a repris le tube Doudou d'Aya Nakamura.

Camélia Jordana fait en ce moment la promotion de son tout nouveau double album Facile x Fragile. Un album extrêmement riche et qui propose d'explorer deux faces de la créativité de la chanteuse. Ses deux singles Facile et Silence, très pop, sont particulièrement irrésistibles.



Si vous avez été charmé par la version de Camélia Jordana, vous pouvez aussi découvrir ou redécouvrir la version originale de cette chanson dans le clip d'Aya Nakamura ci-dessous. Doudou est l'un des singles qui ont accompagné la sortie de l'album AYA de la chanteuse.

> Aya Nakamura - Doudou (Clip officiel)