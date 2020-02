Victoires de la Musique 2020 : le palmarès complet de la cérémonie

publié le 15/02/2020 à 00:27

Ces 35e Victoires de la Musique auront été celles du changement. D'abord avec 8 prix décernés au lieu de 13, 22 artistes sur scène, puis les 12 animateurs qui se sont succédé et un message surprise de Jean-Jacques Goldman.



La soirée a démarré par un tableau anniversaire mêlant des images marquantes, du live, de nombreux artistes et une centaine de danseurs et figurants. Le nouveau producteur de la cérémonie souhaitait recentrer l'émission sur le populaire. Président d'honneur de la soirée, Florent Pagny a reçu une Victoire d'honneur tout comme Maxime Le Forestier, dont la carrière a été célébrée ce soir avec une reprise de San Francisco par Vianney.

Les autres grands vainqueurs de la soirée sont Clara Luciani (Artiste féminine), Philippe Katerine (Artiste masculin), favoris de la compétition et Au DD de PNL, sacré Création Audiovisuelle de l'année.



Découvrez le palmarès complet

- Artiste féminine : Clara Luciani

Les chanteuses Angèle et Catherine Ringer étaient nommées dans cette catégorie.



- Artiste masculin : Philippe Katerine

Les chanteurs Lomepal et Alain Souchon étaient nommés dans cette catégorie.



- Album révélation : Les Failles de Pomme

Les albums Maëlle de Maëlle et Tempéraments de Malik Djoudi étaient nommés dans cette catégorie.



- Révélation Scène : Suzane

Les chanteuses Hoshi et Aloïse Sauvage étaient nommés dans cette catégorie.

- Album de l'année : Âmes Fifties d'Alain Souchon

Les albums Confessions (Philippe Katerine), Jeannine (Lomepal), Les étoiles vagabondes - extension (Nekfeu) et Panorama (Vincent Delerm) étaient nommés.

- Chanson originale : Ça va, ça vient de Vitaa et Slimane

Les chansons Allez reste de Vianney et Boulevard des Airs, Nue de Clara Luciani, Presque d'Alain Souchon et Stone avec toi de Philippe Katerine étaient aussi nommées dans cette catégorie.

- Concert : Brol Tour d'Angèle

Les concerts Both Sides de Jeanne Added et Grand petit concert de M étaient les autres nommés.

- Création Audiovisuelle : Au DD de PNL

Les créations d'Angèle pour Balance ton quoi et Live des Vieilles Canailles étaient aussi nommées.