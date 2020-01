publié le 24/01/2020 à 13:00

"C'est un Vendéen et je suis un Ch'ti. Nous sommes deux provinciaux qui se sont trouvés": C'est ainsi que Dany Boon explique l'alchimie qui a tout de suite opéré entre lui et son partenaire Philippe Katerine, pendant le tournage du Lion, la nouvelle comédie de Ludovic Colbeau-Justin, en salles le 29 janvier.

A priori, rien ne prédestinait ces deux artistes à collaborer - Philippe Katerine avouant même : "Je n'aurais jamais pensé de ma vie jouer avec Dany Boon !", mais les deux comédiens ont en commun le goût d'une certaine forme de marginalité, de folie et surtout, comme le confie Dany Boon à Stéphane Bern, ils se sont rendus compte qu'ils avaient les "mêmes mamans": "Nous avons rencontré nos mères respectives et elles sont très proches ! Elles nous recoiffent, elles nous engueulent... Elles nous parlent comme si nous étions encore des adolescents", détaille le réalisateur de Bienvenue chez le ch'tis en début d'émission. De quoi sceller une solide amitié, ou du moins composer un duo de cinéma savoureux !

Dans Le Lion, les deux comédiens interprètent un médecin psychiatre et son patient échappés de l'asile, embarqués dans une folle aventure pour retrouver la fiancée du premier. Dany Boon se prétend "espion" et Philippe Katerine n'a d'autres choix que de le croire, d'où la question qui taraude le spectateur tout au long du film: lequel des deux délire et lequel dit vrai ? Un scénario astucieux pour un couple de cinéma qui nous rappelle furieusement Bourvil et Louis de Funès, Lino Ventura et Jacques Brel, Gérard Depardieu et Pierre Richard...

Le Lion

"Pour l’aider à retrouver sa fiancée disparue, Romain, médecin en hôpital psychiatrique n’a d’autre choix que de faire évader l’un de ses patients Léo Milan, qui prétend être un agent secret…

Mais Romain n’est pas tout à fait sûr d’avoir fait le bon choix, Léo dit « le Lion » est-il vraiment un agent secret ou simplement un gros mytho ?"

> Le Lion - Bande-annonce officielle HD

