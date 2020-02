publié le 14/02/2020 à 22:12

Début de soirée difficile pour Florent Pagny pour les Victoires de la Musique 2020. Président d'honneur de cette cérémonie anniversaire, l'artiste a ouvert la soirée avec un discours qui a retracé les 35 ans de l'histoire de la musique.

Florent Pagny a ainsi, prononcé un discours d'ouverture qui ne se voulait pas être un discours, comme il l'a expliqué en arrivant sur la scène de la Seine Musicale. Malgré ses sourires, le chanteur a perdu rapidement son public, en racontant les débuts de la musique, puis en parlant de l'apparition du "disque laser" et du streaming. Sur le réseau social Twitter, les spectateurs et les spectatrices n'ont pas manqué de le tacler avec le célèbre "OK Boomer", expression pour se moquer d'une personne plus âgée que soi.

Certains et certaines ont partagé "leur ennui profond" et "abyssal" le temps de ce discours d'ouverture, qui avait pourtant suivi une ouverture dynamique avec un show qui célébrait les précédents vainqueurs des Victoires de la Musique, dont Johnny Hallyday, Vanessa Paradis Jenifer et Alain Bashung.

le discours de Florent Pagny sur le streaming ok boomer en mode ça vient d’apparaître — ☽ *・。✧ (@hausskywalker) February 14, 2020