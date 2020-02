publié le 11/02/2020 à 10:40

Clara Luciani et Maëlle sont toutes les deux en compétition aux Victoires de la musique. La 35e édition se déroulera le 14 février en direct sur France 2 depuis la Seine Musicale, près de Paris.

"J'ai le trac. Vous savez, c'est pour ça que je n'aimais pas trop l'école, je n'aime pas trop cette idée de compétition, ça m'angoisse un peu. Par contre, je suis évidemment honorée de faire partie des nommés et puis, ça me rappelle l'année dernière, qui a été dense. je crois que le début de l'aventure a commencé le 8 février dernier [34e Victoires de la musique] où j'étais nommée en Révélation scène et où j'ai gagné", démarre Clara Luciani. De son côté, Maëlle est "terrifiée". "Rien que d'en parler, de me dire que je vais chanter et que je suis nommée en tant que Révélation album, c'est assez fou. J'ai sorti mon album fin novembre et de me retrouver toute de suite nommée, c'est assez incroyable, donc je suis morte de trouille", poursuit l'artiste.

Les Victoires de la musique restent un formidable accélérateur de carrière, beaucoup de chanteurs et de chanteuses changent de statut après une nomination. Les prestations, toutes en live, permettent au grand public de découvrir certains artistes peu programmés en radio ou débutants. Et, on le mesure, les semaines suivantes, dans les ventes de disques qui décollent pour les vainqueurs. Les billetteries pour les concerts s'affolent parfois. La 35e cérémonie des Victoires de la musique réservera vendredi prochain son lot de surprises.

De nouvelles Victoires de la musique

Clara Luciani est aussi en lice pour le prix prestigieux, de l'Artiste féminine. Un an après avoir été sacrée Révélation Scène dans la même cérémonie. "Je pense que je ne cesserai jamais d'être étonnée par ce que je vis et je ne souhaite surtout pas que cela devienne normal", poursuit la chanteuse.

Maëlle tentera de remporter la Victoire de l'Album révélation avec son premier album qui s'appelle Maëlle. Elle interprétera vendredi - en piano-voix - ce très beau titre, composé par Calogero et son frère. Morceau sur le harcèlement scolaire, c'est L'effet de masse. "Tout est allé très vite, mais comme l'a dit Clara, ça va vite mais cela peut s'arrêter, donc j'essaye de rester un peu sur terre grâce à ma famille et à mon équipe", explique Maëlle.

Les Victoires de la musique effectuent leur mue cette année. Les catégories ont été réduites à huit et le public représente désormais près d'un quart des votants : 200 non-professionnels ont intégré l'Académie des votants. Et les internautes peuvent voter pour trois prix dont celui de la "Chanson Originale".