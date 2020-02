Oscars 2020 : Billie Eilish enchante le public avec son "Yesterday"

Oscars 2020 In Memoriam Billie Eilish Performance

publié le 10/02/2020 à 09:03

Dans une interprétation sobre et très contenue, Billie Eilish a rendu hommage aux femmes et aux hommes du cinéma disparus l'année dernière. Il s'agit-là de la séquence "In Memoriam", un moment de recueillement qui rythme les Oscars depuis des années. Pour 2019, l'Académie des Oscars a rendu hommage à la réalisatrice Agnès Varda, Anna Karina ou encore Kirk Douglas qui s'est éteint quelques jours avant la cérémonie.

La chanteuse devenue une super-star avec son tube bad boy et qui interprétera la chanson-thème du prochain James Bond, Mourir peut attendre, a interprété Yesterday. L'immense chanson de Paul McCartney a été interprétée par l'artiste avec une grande maîtrise et une très belle émotion.

Billie Eilish était accompagnée par son frère Finneas. L'auteur-compositeur et multi-instrumentiste est le producteur et co-compositeur de toutes les chansons de la star. La talentueuse paire a remporté cinq Grammy Awards cette année.