publié le 14/01/2020 à 14:33

Les Victoires de la musique annonçaient lundi 13 janvier 2020 soir leurs nommés et leur petit lifting pour la nouvelle année. Il n’y aura plus un mais des animateurs et animatrices pour les Victoires. Onze au total : Daphné Bürki, Sophie Davant, Bruno Guillon, Faustine Bollaert, Marie-Sophie Lacarrau, Stéphane Bern, Laurent Ruquier, Julian Bugier, Michel Drucker, Cyril Feraud et Leïla Kaddour.

Ne vous inquiétez pas, 11 fois plus d’animateurs ne veut pas forcément dire 11 fois plus de bavardage. Les Victoires, réputées pour leur longueur, ne seront pas plus courtes. Ces présentateurs s'en tiendront à de courtes interventions. En revanche, la soirée sera nettement plus musicales et c’est heureux puisque tous les artistes nommés chanteront un titre sur scène.

Parmi les nominations, Alain Souchon, Angèle et Philippe Katerine sont les grands favoris avec 3 nominations pour chacun dont "Artiste de l’année". Suivent Clara Luciani et Lomepal avec 2 nominations chacun. Coté révélations, on compte 5 femmes pour un homme : Hoshi, Suzane, Pomme, Aloïse Sauvage, Maëlle,et Malik Djoudi.

Autre nouveauté, pour son 35e anniversaire, les Victoires ont décidé de se doter d’un président d’honneur : Florent Pagny, qui a pourtant été très critique avec la cérémonie, mais les Victoires apprennent et évoluent. La cérémonie s'est aussi ouverte et concentrée avec un collège porté à 900 votants dont 200 personnes du grand public. Les catégories ont été ramenées de 13 à 8 en éliminant les catégories de genres comme le rap, musiques urbaines, électro, etc. Les Victoires se dérouleront à la Seine Musicale de Paris le 14 février prochain.

La liste complète des nommés

Artiste masculin de l'année

- Philippe Katerine

- Lomepal

- Alain Souchon

Artiste féminine de l'année

- Angèle

- Clara Luciani

- Catherine Ringer

Album de l'année

- Âmes Fifties de Alain Souchon

- Confessions de Philippe Katerine

- Jeanine de Lomepal

- Les étoiles vagabondes : expansion de Nekfeu

- Panorama de Vincent Delerm

Révélation scène

- Hoshi

- Aloïse Sauvage

- Suzane

Album révélation

- Les failles de Pomme

- Maëlle de Maëlle

- Tempéraments de Malik Djoudi

Chanson originale

- Allez reste de Boulevard des Airs et Vianney

- Ça va ça vient de Vitaa et Slimane

- Nue de Clara Luciani

- Presque de Alain Souchon

- Stone avec toi de Philippe Katerine

Concert

- Both sides - Jeanne Added

- Brol Tour - Angèle

- Le grand petit Concert - M



Création audiovisuelle

- Au DD - PNL

- Balance ton quoi - Angèle

- Live Les Vieilles Canailles - Les Vieilles Canailles