Les Mômes et les enfants d'abord. Ne vous laissez pas berner par le titre du nouvel album de Renaud, si le disque semble en premier lieu s'adresser à un jeune public, il devrait également parler aux plus nostalgiques d'entre nous. Rien d'étonnant de la part du chanteur, lui-même obsédé par ces jeunes années. "La camaraderie avec les potes, j’ai toujours eu un regret de ne plus vivre ce moment-là", avoue-t-il au micro de RTL.

Une enfance douce "comme le miel" à laquelle il repense souvent, non sans une pointe d'amertume. "Ça reste un bonbon sucré dans ma mémoire. Ça me fait souffrir. La nostalgie, il y en a qui se complaise dedans, moi ça me fait du mal de repenser à mon enfance. Tout ce que j’ai fait, ce que j’ai raté, tout ce que j’ai réussi, de ce que j’ai pu vivre avec mes parents, des parents formidables, tout ce que j’ai pu vivre avec mes copains qui étaient des copains formidables aussi. Il y en a un ou deux que je revois encore aujourd’hui", continue Renaud.

Le rendez-vous est donné le 29 novembre prochain pour la sortie de Les Mômes et les enfants d'abord. Et pour faire patienter les petits et les grands enfants, le chanteur a dévoilé, ce 13 novembre, le clip du premier extrait Les Animals.