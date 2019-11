Renaud : de retour en tournée avec son nouvel album ?

publié le 13/11/2019 à 11:35

Le Phoenix est de retour sur scène. Ce 29 novembre, il renaîtra de ses cendres en dévoilant son nouvel album tant attendu Les Mômes et les enfants d'abord.



L'artiste a annoncé sur RTL qu'il envisageait de retourner sur la scène qu'il connaît bien. "Pour qu’une chanson vive, il faut qu’elle soit chantée sur scène, c’est plus vivant, il y a plus d’émotion, a-t-il expliqué. Puis, je rigole bien avec le public, un public formidable. Il ne m’a jamais lâché, trois ou quatre générations. Ils sont toujours là, moi aussi."

"Ça donne de la forme, un épanouissement, la conclusion d’un disque, c’est la scène, continue-t-il. Pour l’instant je n’ai pas encore choisi dans quelle salle je vais me produire et si je me produis. Je ne sais pas encore."



Ce nouveau disque de chansons originales a pour thème principal l'enfance "douce comme le miel" du chanteur. "C'est un album un peu différent dans la mesure ou c'est un album sur l'enfance, avait expliqué Renaud sur RTL. Je parle à la place des enfants et j'espère qu'ils verront ça ainsi que les parents parce que c'est quand même plutôt des chansons pour les grands."