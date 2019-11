publié le 13/11/2019 à 07:42

"Moi j'aime bien les animals, les petits chats, surtout..." Assis dans une salle de classe, avec des petits camarades tout droit sorti d'un dessin animé, le chanteur Renaud interprète son nouveau titre, Les Animals. C'est le premier titre dévoilé de son nouvel album, Les Mômes et les enfants d'abord.



Renaud publiera ce nouveau disque le 29 novembre prochain. Comme son nom l'indique, et le premier titre dévoilé donne le ton, Les Mômes et les enfants d'abord sera consacré à l'enfance.

Dans Les Animals, Renaud reprend le thème du Phénix, oiseau légendaire qui renaît de ces cendres. Ce nouveau titre arrive trois ans et demi après son dernier album à succès. Il s'est vendu à 800.000 exemplaires vendus. S'est ensuivi un "Phénix Tour", avec plus de 120 dates de concert. Le chanteur a par ailleurs produit le nouvel album de Dave, Souviens-toi d'aimer.