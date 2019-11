publié le 13/11/2019 à 09:35

"C'est un disque sur l'enfance plutôt qu'un disque pour les enfants, et j'ai hâte de le partager." C'est ainsi que le chanteur Renaud parle de son tout nouvel album Les Mômes et les enfants d'abord qui sera disponible le 29 novembre.

Une impatience heureuse qui fera plaisir à son public qui ne l'a jamais lâché. "C'est mon métier, c'est ma vie. Chanter des chansons, toucher le cœur des gens", raconte-t-il au micro de RTL dans son quartier d'enfance du XIVe arrondissement de Paris.

Cette idée d'album trotte dans la tête du chanteur depuis bien longtemps. "C'est une idée que j'avais depuis 20 ans et je m'y suis mis. On retrouve un peu les chansons que j'ai fait dans le passé avec Mistral Gagnant, Dès que le vent soufflera... Des chansons que les enfants adorent parce qu'il y a plein de gros mots dedans. 'La mer c'est dégueulasse, les poissons baisent dedans", entre autres..., rappelle l'artiste. J'ai toujours été obsédé par les jeunes années, l'insouciance, la camaraderie. J'ai toujours eu un regret de ne plus vivre ces moments-là que je revisite avec ces chansons".

> Renaud - Les Animals (Teaser officiel)

Une belle enfance qui fait mal

"La nostalgie, certains se complaisent dedans et moi ça me fait du mal... de penser à mon enfance. Tout ce que j'ai fait, que j'ai raté, que j'ai réussi... Ce que j'ai pu vivre avec mes parents et mes copains qui étaient des gens formidables. Certains, je les vois toujours, 40 ou 50 ans après. Mon enfance elle était douce comme le miel", raconte Renaud.

L'album compte en tout 12 chansons dont une reprise. Parmi les nouveaux titres nous avons pu écouter se trouve Les Animals. "Une chanson sur l'amour d'un enfant pour les animaux, explique Renaud. C'est un petit tour d'horizon des animaux que les enfants aiment et que j'aime, les éperviers, les félins, les girafes, les rhinocéros, les baleines..." Renaud évoque même, comme une pirouette, le phénix, cet oiseau mythologique qui renaît de ses cendres et qui est devenu son nouveau pseudonyme.

Renaud - Les Mômes et les enfants d'abord

"Lolita", "Pinpon", "J'aime rien"

Lolita est une suite de Morgane de toi et Mistral Gagnant. "Ce n'est pas une nouvelle chanson. Je l'avais dans mes tiroirs depuis plus de 20 ans et je voulais rendre hommage à ma fille une nouvelle fois. Lolita est indispensable, c'est ma meilleure amie, je suis fière d'elle, elle fait de la BD...", explique le chanteur avec beaucoup de chaleur dans la voix.



Autre exemple de nouvelle chanson : J'aime rien. Là, c'est le Renaud râleur que l'on retrouve. Elle met en scène un gamin qui n'aime rien qui est grincheux..." Pinpon raconte l'histoire d'un pompier dans le Luberon, un pompier qui préfère rester à la caserne pour faire briller son camion. Il a renoncé au feu, au secours... Un 'putain de con' comme je dis dans la chanson", s'amuse l'artiste.