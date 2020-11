Quand Neil Young chantait "Imagine" de John Lennon pour la bonne cause

publié le 12/11/2020 à 09:50

Ce 12 novembre, c'est l’anniversaire d’une légende du rock et de la folk : le canadien Neil Young qui fête ses 75 ans. Auteur-compositeur essentiel, son œuvre court sur plus de 5 décennies, on lui doit quelques albums majeurs de l’histoire du rock, on pense ainsi à Harvest sorti en 1972, immense succès en France.

Neil Young vit aux États-Unis depuis l’âge de 20 ans, il est d’ailleurs devenu citoyen américain début 2020. Et en 2001, 10 jours après les attentats du 11 septembre, il faisait partie de la vingtaine d’artistes mobilisés pour un Téléthon au profit des familles des victimes. La soirée avait été enregistrée pour sortir en disque dans la foulée.

Neil Young était apparu au piano, à peine éclairé, entouré de bougies, d’une batterie, et d’un orchestre de 10 cordes, il avait alors choisi de reprendre la chanson Imagine de John Lennon.

> Neil Young - Imagine (from "America: A Tribute to Heroes")

On retrouve cette version inédite et émouvante d’Imagine par Neil Young dans l’album aujourd’hui collector America : a tribute to Heroes sorti en 2001. En ce jour d’anniversaire de Neil Young, et bien c’est lui qui propose un cadeau à ses fans, puisqu’il livrera le 20 novembre prochain, le volume 2 de ses archives, qui couvre la période 1972-1976, l’époque de son apogée.

12 chansons jamais publiées, des versions inédites, 10 CD en tout dans ce coffret, le volume 1 était sorti il y a plus de 10 ans. Ça sera donc Noël avant l’heure pour les fans de Neil Young. Il prend ça très au sérieux, depuis 30 ans il travaille à l’archivage de ses enregistrements, il a sa propre plateforme dédiée à ça, et c’est extrêmement riche, c’est une des carrières les plus foisonnantes de l’histoire du rock.