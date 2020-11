Quand Olivia Ruiz s'essayait au jazz avec "The More I See You"

Olivia Ruiz "The more I see you"

publié le 11/11/2020 à 09:16

Nous vous emmenons faire un tour dans un mini-album d’Olivia Ruiz… En 2012, après des ventes records et des tournées marathon, la chanteuse s’était accordée un pas de côté pour réaliser un de ses rêves de gosse, à savoir : reprendre des standards du jazz, accompagnée par un grand orchestre.

À l’époque, celui qui jouait des cuivres à ses côtés sur scène, venait de créer le Red Star Orchestra un big band, avec 16 autres musiciens. Et le projet est né lors d’une discussion dans le bus qui les transportait de ville en ville. Olivia Ruiz est immédiatement entrée en studio, avec le Red Star Orchestra, pour enregistrer un album de 6 titres, 6 reprises de morceaux jazz et swing qui ont fait les beaux jours des comédies musicales des années 30 aux années 60, à Broadway ou au cinéma. Sing sing sing, Girl Talk ou encore The More I See You…



Olivia Ruiz est très à l’aise dans ce registre-là. The More I See You est un vieux morceau qui date de 1945, entendu pour la première fois dans le film musical de George Seaton Broadway en folie. C’est un des 6 titres du mini-album Olivia Sings for the Red Star, sorti en 2012. Le disque est disponible en streaming.