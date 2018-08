Neil Young a épousé l'actrice Daryl Hannah en toute discrétion en Californie

publié le 30/08/2018 à 18:12

Ils se sont dit "oui" mais en toute discrétion. Ce dernier week-end d'août 2018, le chanteur Neil Young, 72 ans a épousé l'actrice Daryl Hannah, 57 ans lors d'une cérémonie très privée en Californie. Ce sont les amis du chanteur et de la comédienne (vue dans Blade Runner, Kill Bill et plus récemment dans la série Sense 8) qui ont révélé la nouvelle de cette union.



Le guitariste Mark Miller est celui qui a confirmé l'union sur son compte Facebook en félicitant le couple. "Je l'ai appris par un ami qui était à la cérémonie à Atascadero", a-t-il déclaré sur le réseau social. D'après leurs proches, la cérémonie était toute petite et discrète.

Daryl Hannah a, quant à elle, simplement posté un message cryptique sur son compte Instagram. On peut y voir une chouette nichée sur une charpente regardant la scène. Et l'actrice de commenter "Quelqu'un veille sur nous... De l'amour et rien que de l'amour".

Le couple se fréquente depuis 2014, juste après le divorce du chanteur et de son ex-femme Pegi Young avec laquelle il est resté marié 36 ans.