Édith Piaf : découvrez les versions internationales de "Non, je ne regrette rien"

publié le 10/11/2020 à 08:10

Figurez-vous qu’il y a pile 60 ans, le 10 novembre 1960, Édith Piaf poussait la porte d’un studio à Paris pour enregistrer Non, je ne regrette rien avec les paroles de Michel Vaucaire, et la musique de Charles Dumont.

Lorsque le compositeur est venu présenter la chanson à Édith Piaf chez elle, elle pensait avoir annulé le rendez-vous, elle était très fatiguée, elle l’a donc reçu en robe de chambre avec aux pieds des mules rose bonbon, il lui a joué le morceau plus de 20 fois, et Édith Piaf lui a dit : "Ne vous faites plus de souci jeune homme, cette chanson va faire le tour du monde".

Édith Piaf avait raison, Non, je ne regrette rien a voyagé de langues en styles musicaux. En brésilien par exemple dans l’album Piaf do Brasil sorti cette année, en allemand, chanté par Mireille Matthieu, par la chanteuse Eva Durán en flamenco. Et enfin Édith Piaf, qui avait promis que sa chanson voyagerait, l’avait enregistrée en mars 1961, en anglais.