Jacques Chirac est en visite au Salon de la production animale carrefour européen (SPACE), les employés de l'usine Moulinex de Cormelles le Royal sont mis au chômage partiel, Serge Dassault fait la promotion du Falcon, les joueurs de Nantes s'entraînent pour leur match du soir... Nous sommes le 11 septembre 2001. Une journée normale, jusqu'au choc international.



À 14h14 (heure française), un avion kamikaze entre dans la première des tours jumelles, à New York. C'est le début de l'attaque terroriste la plus meurtrière, et sans doute la plus organisée, du siècle. Un jour qui marquera à jamais le début d'une nouvelle ère, celle des plans Vigipirate et des alertes attentats. Le terrorisme islamiste a un visage, celui d'Oussama Ben Laden, chef d'al-Qaïda, et un ennemi : l'empire américain, plus globalement, l'Occident.

17 ans après, le monde se souvient. Sur les réseaux sociaux, beaucoup d'émotion et de messages pour ne pas oublier. Nombreux internautes se souviennent de ce qu'ils faisaient ce jour-là, un jour à jamais gravé dans leur mémoire, dans notre mémoire.

J'ai basculé dans le monde des grands Adrien P.





Adrien raconte qu'il était en sixième en 2001. C'était donc la rentrée, et il a "basculé dans le monde des grands ce jour-là". "D'abord en écoutant la radio, mon père avec moi incrédule sur le chemin du retour vers 15h, puis l'horreur en voyant le 2e avion heurter en direct le WTC. Une journée inoubliable."

#11septembre2001 j'étais en 6e, j'ai basculé dans le monde des grands ce jour là.

D'abord en écoutant la radio, mon père avec moi incrédule sur le chemin du retour vers 15h, puis l'horreur en voyant le 2e avion heurter en direct le WTC.

Une journée inoubliable.#neverforget pic.twitter.com/Kj3KvkGzaY — Adri_Pltr ¿¿ (@adrienpelletier) 11 septembre 2018

On découvrait l'horreur de la situation en rentrant Régis M.





Régis était un peu plus vieux, au lycée. "Je me souviens encore, j'attendais dans les couloirs du lycée pour entrer pour le dernier cours de la journée. Un bruit a circulé sur des crashs d'avions à New York. Quelques heures plus tard, on découvrait l'horreur de la situation en rentrant. "

J'avais que 4 ans @Becostafan





Cette autre internaute a vécu l'attentat à travers les yeux de son père, ne pouvant réellement se rendre compte de l'ampleur de l'événement.

J'avais que 4 ans et je réentends mon père crier "Putain on vient de voir un autre avion rentrer dans la deuxième tour.." Pray For Peace.¿ #NeverForget #NeverForget911 #11septembre2001 #WorldTradeCenter — Giraffe (@Becostafan) 11 septembre 2018

J'ai demandé quel film c'était Julyan





Lui n'y a pas d'abord pas cru et s'est dit que ce devait être un film.

Le témoignage de Julyan sur sa journée du 11 septembre 2001 Crédit : Capture d'écran Twitter

J'ai senti qu'un truc se passait Ad





C'est l'absence de son émission de radio qui a mis Ad sur la piste. Il s'est dit que quelque chose se passait, car RTL ne diffusait pas Les Grosses Têtes.

Je sortais du collège, d’un cours de SVT et j’ai allumé la radio. J’ai senti qu’un truc se passait car il n’y avait pas les @GrossesTetesRTL, puis j’ai allumé la télévision et vu les tours s’effondrer ¿ #NeverForget #September11 #11septembre2001 https://t.co/yjpsBohdsN — Ad (@ad_687) 11 septembre 2018

David Pujadas annonce l'inimaginable Achiska





Achiska était déjà devant la télévision quand les flashs spéciaux des chaînes ont interrompu les programmes. Il raconte : "Je regardais un téléfilm, et tout à coup, un flash spécial, présenté par David Pujadas, je crois, annonçant l'inimaginable. Je pense d'abord à un accident, je me mets, à zapper sur toutes les chaînes, en voyant les mêmes images, en boucle..."