Elton John : le jour où John Lennon est devenu fan de "Your Song"

Sorti en 1970, le titre "Your Song" est extrait du 2e album d’Elton John. Il lance la carrière du musicien, auteur-compositeur et interprète, et marque les débuts de sa collaboration avec son parolier et ami, Bernie Taupin. Ils n'ont alors respectivement que 22 et 19 ans. Bernie a écrit cette chanson d’amour au petit-déjeuner, sur la table de cuisine de l’appartement de la mère d’Elton John, à Londres, un an avant la parution de l'album. Elton s’est ensuite installé au piano et y a composé la mélodie.

Mais c'est le groupe de rock américain Three Dog Night qui sera le premier à enregistrer cette chanson, pour leur album It Ain’t Easy. Elton John faisait à l'époque la première partie de ce groupe, et leur avait permis d'enregistrer "Your Song", avant de finalement l’enregistrer aussi pour son propre album sorti quelques semaines plus tard.

Un hymne à l'amour qui séduisit même les plus grands. Le célèbre membre du groupe The Beatles, John Lennon, est devenu fan de cette chanson. Durant un entretien au magazine Rolling Stone, en 1975, il confie qu’en l’entendant pour la première fois, il s’était dit : "génial, voici enfin quelque chose de neuf depuis que nous (les Beatles) avons débarqué". Après cette déclaration, les deux artistes sont devenus amis. John Lennon et Yoko Ono firent d'ailleurs d'Elton John, le parrain de leur fils, Sean.

Le succès est total. La chanson est reprise par plusieurs artistes, dont Lady Gaga, Al Jarreau, Roy Orbison et Petula Clark. En France, Michel Delpech en a fait une version, intitulée, "C'est ta chanson".

