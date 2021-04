Quand Johnny Hallyday chantait "Sarbacane" de Francis Cabrel en espagnol

publié le 15/04/2021 à 10:33

On ne le sait pas toujours, mais Johnny Hallyday avait une passion pour les chansons de Francis Cabrel. Il en avait plein dans son téléphone, Je l’aime à mourir était sa préférée, il m’avait confié l’écouter très souvent, il l’appelait Je l’aime à en mourir, y’avait rien à faire. Et Johnny adorait également Sarbacane.

C’est d’ailleurs la chanson qui leur a permis de se rencontrer, ça n’a pas duré longtemps : c’est assez fou mais Cabrel et Hallyday ne se sont croisés en tout et pour tout qu’une seule fois, le temps d’un duo, à la télé, sur ce titre. En 2007, Johnny avait fait une reprise assez électrique de Sarbacane, on la trouve dans son album Le cœur d’un homme. Et l’année suivante, l’album était sorti en Espagne, dans une édition agrémentée d’un duo. Johnny chantait Sarbacane en espagnol, avec Loquillo, un artiste inconnu en France mais très populaire en Espagne.

C’est Collector, Cerbatana par Loquillo et Johnny Hallyday. La chanson d’origine date de 1989, elle a été écrite par Francis Cabrel pour sa fille Aurélie, qui était bébé. "Je n’ai plus ma tête à moi depuis toi", c’était les mots de Cabrel. Quant au mot Sarbacane, il trottait dans la tête de Cabrel depuis qu’il l’avait entendu dans l’album Histoire de Melody Nelson de Gainsbourg, il l’a donc gardé en tête pendant des années avant de le mettre dans une chanson. Ce que Cabrel ne savait pas en revanche, c’est que ce mot deviendrait Cerbatana dans la voix de Johnny Hallyday.