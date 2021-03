publié le 25/03/2021 à 11:05

Souvenirs, souvenirs, tube de l’été 1960, un morceau nostalgique sur la jeunesse pourtant interprétée par un Johnny Hallyday encore mineur à l’époque, il n’avait même pas 17 ans… C’était une des 4 chansons de son deuxième 45 Tours au dos duquel, il était écrit : "Johnny a créé pour vous une chanson qui a été faite pour lui Souvenirs, souvenirs"…

Ce que le label Vogue avait oublié de préciser c’est que cette chanson n’a pas du tout été créée en France, encore moins pour Johnny Hallyday ! Certes la chanson a immédiatement collé à la peau de Johnny, c’était sa force, il était un interprète exceptionnel. Mais, Souvenirs, c’est le titre original, est né en réalité un an plus tôt, sans faire de bruit, aux États-Unis… Et au départ ce n’était pas vraiment un twist, c’était plutôt une rumba. L’interprète d’origine s’appelait Barbara Evans.

Pour la petite histoire, Johnny Hallyday n’a même pas été le premier à l’adapter en Europe… C’est un Allemand, Bill Ramsey, qui dès l’été 1959 était numéro 1 des ventes en Allemagne avec sa version de Souvenirs, souvenirs… C’est son succès en Allemagne qui a donné naissance à la version française.