publié le 11/03/2021 à 13:22

Yohann Malory, compositeur et parolier de Johnny Hallyday, Louane, Moissec et M Pokora, entre autres, a été placé en garde à vue le 10 mars dernier à Paris. L'AFP a appris l'information auprès de source proche du dossier. Yohann Malory est visé dans une enquête pour agressions sexuelles.

Le compositeur de 36 ans a été placé en garde à vue à la 1ère DPJ (police judiciaire). Le parquet de Paris a ouvert une enquête le 19 octobre dernier à la suite de plusieurs dépôts de plainte mettant en cause Yohann Malory pour des "infractions de nature sexuelles".

Comme le rapportent Le Point et Le Parisien, c'est l'actrice et chanteuse Lola Le Lann, qui avait fait éclater l'affaire le 6 octobre dernier. Elle avait alors annulé la sortie de son premier album, où certaines de ses chansons étaient composées par Yohann Malory. À l'époque, Lola Le Lann avait expliqué avoir reçu de nombreux témoignages accusant Yohann Malory d'agressions. Me Antoine Vey, l'avocat du parolier avait expliqué que son client était "victime de publications calomnieuses et très évolutives sur les réseaux sociaux". Le 8 janvier dernier, Yohann Malory a adressé une plainte pour "dénonciation calomnieuse" au Parquet de Paris.