Découvrez la première version, plus vocale, de "Rock Around The Clock"

publié le 12/04/2021 à 11:48

Il y a 67 ans, le 12 avril 1954, le chanteur américain Bill Haley poussait la porte des studios Pythian Temple à New York pour enregistrer Rock Around The Clock écrit et composé par Max Freedman. Deux prises avaient suffi à l’époque pour graver à jamais ce morceau. Le guitariste (Danny Cedrone) qu’on entend avait été payé une poignée de dollars ce jour-là, alors qu’il a signé un solo qui est entré dans l’histoire…

Le retentissement de cet enregistrement a changé la couleur de la musique américaine et a fait connaître le rock’n’roll dans le monde entier. Ce qu’on sait moins, c’est que cette chanson Rock Around The Clock promise à Bill Haley, avait déjà été enregistrée, un peu plus tôt la même année, par un ami de Bill Haley, un Italien qui formait un groupe avec des musiciens américains, les Sonny Dae and his Knights… Ce sont eux qui, les premiers, ont interprété sur disque Rock Around The Clock. Puisqu’on aime bien rendre à César ce qui lui appartient, voici leur version, plus vocale…

Autant dire que cette première version, qui n’avait pas ce petit plus rock’n’roll, a été pulvérisée par celle de Bill Haley sortie quelques mois plus tard… C’était sympa au départ de l’avoir filée à son pote, mais ce fut si dur à vivre que ce groupe d’origine n’a plus jamais enregistré quoi que ce soit…