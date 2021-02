publié le 09/02/2021 à 11:15

Prenons les chemins de traverse ce matin et allons siffler sur la colline… Siffler sur la colline, c’est le premier grand succès de Joe Dassin, sorti au bon moment, juste avant mai 1968, les radios s’étaient ensuite mises en grève et passaient essentiellement de la musique : on entendait donc Siffler sur la colline jusqu’à 10 fois par jour. Voilà comment la chanson est devenue incontournable, sans compter qu’elle apportait son lot d’allégresse dans un contexte plutôt violent.

A l’origine, c’est un morceau italien intitulé Uno Tranquillo du crooner Riccardo del Turco, à qui l’on doit le gimmick "zaï zaï zaï zaï". C’est tout ce que Joe Dassin a gardé des paroles. Sa version raconte une histoire de drague à la campagne, qui se termine en râteau…

L’amour, la nature, la campagne, le groove et le folk du morceau, on retrouve tous ces ingrédients chez un de nos plus grands auteurs-compositeurs : Francis Cabrel. Cabrel avait 15 ans quand la chanson est sortie, il se souvient l’avoir immédiatement adorée. Voilà pourquoi quelques années plus tard, il a repris ce titre de Joe Dassin, à sa façon.

Francis Cabrel s’est débarrassé du tambourin frappé sur la cuisse, et du folklore des "zaï zaï zaï zaï"… On trouve cette belle version de Siffler sur la colline dans l’album collégial, aujourd’hui collector, Chacun peut y mettre du sien, sorti en 1999, vendu à l’époque au profit de Solidarité Enfants Sida/ On trouve aussi sa version sur le net.