"L’important c’est d’aimer" de Pascal Obispo devient "I Forgot" pour Lionel Richie

publié le 13/04/2021 à 11:05

L’important c’est d’aimer, tube de l’année 2000. Musique d’Obispo, paroles de Patrice Guirao, extrait de l’album Soledad de Pascal Obispo… On écoute souvent ici des chansons adaptées de morceaux américains, nous vous proposons de faire le voyage en sens inverse… À la fin des années 90, le chanteur américain Lionel Richie cherchait à collaborer avec un compositeur français, si possible doué… Pascal Obispo avait le vent en poupe, il enchaînait les succès pour lui et pour les autres, et Lionel Richie l’a contacté…

Obispo a accepté, flatté d’être sollicité par celui qui avait co-écrit la chanson We Are The World, source d’inspiration pour l’hymne collégial Sa raison d’être et pour le projet Noël Ensemble…. Pascal Obispo et Lionel Richie se sont donc retrouvés en studio. Et le chanteur américain a décidé de s’approprier la chanson L’important c’est d’aimer… Lionel Richie a lui-même traduit les paroles. Il en a fait un texte de rupture, rempli de regrets… C’est notre pépite du jour : dans la voix de Lionel Richie L’important c’est d’aimer d’Obispo devient I Forgot…

Cette reprise était sortie en single à l’époque, on la trouve aussi dans certaines éditions de l’album Renaissance de Lionel Richie… Et Pascal Obispo nous a confié que lors de leurs séances ensemble en studio en l’an 2000, ils ont écrit une chanson originale qui n’est encore jamais sortie…