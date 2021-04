publié le 09/04/2021 à 08:45

Ce morceau marque le retour de la chanteuse Clara Luciani, 3 ans après son premier album Sainte-Victoire, vendu à plus de 300.000 exemplaires, porté par le tube La Grenade… Le titre qu’on va découvrir s’appelle Le Reste. Clara Luciani a trouvé la mélodie dans la loge d’une salle de concert pendant sa tournée. Les paroles sont autobiographiques, elle partage avec nous un moment de vie pour ne pas dire un moment de lit…

"Dire stop à une relation puis s’en vouloir un peu, se souvenir de petits détails qu’on aurait bien gardés… mais le reste je te laisse". C’est ce que chante Clara Luciani dans cette chanson sexy, funky, dansante. On a connu plus triste pour une chanson de rupture. On retrouve sa patte, ça promet. C’est le premier extrait de son prochain album qui aura pour titre Cœur, parce que ce mot est dans toutes les chansons du disque. L’album sera très disco, et il sortira le 11 juin.