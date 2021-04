Découvrez "Ne l'attends plus", une chanson du premier spectacle musical de Michel Berger et de France Gall.

publié le 08/04/2021 à 11:26

Promenons-nous dans le coffret 13 CD, Michel Berger l’Anthologie, qui sort ce 9 avril 2021… On y trouve ses albums studios, ses musiques de films et un disque regroupant des raretés… Y figurent notamment quelques chansons du premier projet de Michel Berger avec France Gall : un spectacle musical, imaginé en 1974, qui avait pour titre Angelina Dumas… L’histoire de cette Angelina était inspirée d’un fait divers : l’enlèvement de Patty Hearst, riche héritière américaine, qui avait épousé la cause de ses ravisseurs pendant sa détention. Le projet n’a jamais vu le jour, il est aujourd’hui considéré comme l’ossature de Starmania puisque l’histoire est proche…

Les chansons d’Angelina Dumas n’ont rien à voir avec celles de Starmania, elles avaient été enregistrées en 1974, à Los Angeles. Mais Michel Berger n’était pas satisfait du résultat, le disque n’est jamais sorti, et il a fallu attendre 20 ans pour qu’on commence à les découvrir… Parmi ces titres rares, écrits, composés et interprétés par Michel Berger : notre pépite du jour, la chanson Ne l’attends plus… Un morceau dont Michel Berger n’était pas satisfait, mais qui est quand même absolument charmant. La voix très haut perché qui double la sienne, c'est celle de France Gall. Cette chanson n’existe sur aucun album… Il reste encore des titres à découvrir de ce disque Angelina Dumas… On peut espérer que ces inédits soient dévoilés l’année prochaine, année des 30 ans de la disparition de Michel Berger…