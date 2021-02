Quand Benjamin Biolay chante "La Rua Madureira" de Nino Ferrer

publié le 15/02/2021 à 10:58

Le 12 février dernier, pour la deuxième fois de sa carrière, Benjamin Biolay a réalisé un beau doublé en décrochant les Victoires de la musique du Chanteur de l’année, et de l’Album de l’année. On peut même parler de grand chelem puisque son disque Grand Prix a été élu Album RTL de l’année en décembre dernier.

Benjamin Biolay devient un des patrons de la chanson française, et il en est depuis 20 ans un sacré artisan et un de ses grands défenseurs. Il a consacré tout un album à Charles Trenet, ses reprises quotidiennes pendant les confinements étaient surprenantes, et c’est dans son album Songbook, qu’on trouve une de ses plus jolies reprises.

Une chanson de Nino Ferrer, un trésor de son répertoire, qui a pour titre La Rua Madureira, sortie à l’origine en 1969 en face B du 45 Tours Je vends des robes. C’est l'un des morceaux les plus forts et les plus émouvants de Nino Ferrer.

Nino Ferrer est l’auteur du texte, et pour l’anecdote le compositeur de cette sublime mélodie s’appelle Daniel Berreta. Il a été la tête d’affiche de la comédie musicale Jesus Christ Superstar chez nous, et depuis 35 ans il est la voix française d’Arnold Schwarzenegger au cinéma. On trouve donc cette version signée Biolay dans l’album Songbook, fait avec son complice Melvil Poupaud en 2018.