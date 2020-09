Quand Georges Brassens reprenait le sautillant "Boum !" de Charles Trenet

publié le 10/09/2020 à 10:34

Aujourd'hui nous vous présentons une pépite musicale qui n’existerait pas sans l’acteur Lino Ventura… À l’automne 1980, Lino Ventura organise un jeu sur l’antenne d’une radio, au profit de son association Perce Neige qui vient en aide aux personnes handicapées. L’acteur propose à des personnalités de participer au jeu, et il demande à Georges Brassens s’il accepte de répondre à des questions sur la chanson. Brassens n’aimait pas jouer, n’aimait pas les questions, il refuse, mais pour aider son ami, il propose d’interpréter des chansons qui ont marqué sa jeunesse, et il dit à Lino Ventura : "Tu les diffuseras pendant la durée du jeu et moi j’en ferai un album…"

Brassens entre donc en studio, rue Magellan, tout près des Champs-Elysées à Paris, pour enregistrer 27 chansons qui ont accompagné ses jeunes années. En voici une : en 1938 Brassens avait 17 ans, et cette année-là, le phénomène musical qui a révolutionné la chanson, c’était Boum ! de Charles Trenet. Georges Brassens chante les chansons de sa jeunesse, c’est le titre du disque dans lequel on trouve cette rareté enregistrée par Brassens en 1980, un an avant sa mort. On sent bien qu’il se raccroche aux branches, ce n’est ni son phrasé, ni son rythme naturel, mais il y arrive. L’an prochain, nous célébrerons les 40 ans de la disparition de Georges Brassens.