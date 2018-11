A La Bonne Heure avec Benjamin Biolay et Melvil Poupaud

publié le 19/11/2018 à 12:30

Après une première salves de concerts aux Folies bergères à Paris l'été dernier, Benjamin Biolay et Melvil Poupaud sont actuellement en tournée avec Songbook ! Le spectacle musical mêle le répertoire de l'ex membre du jury de Nouvelle Star à des reprises. Un show entre cinéma et théâtre.

"Song Book", l'album de Benjamin Biolay et Melvil Poupaud

A la fois chanteurs et comédiens, Benjamin Biolay et Melvil Poupaud n'ont plus besoin d'être présentés ! Tous les deux nés en janvier 1973, ces enfants du siècle dernier ont très tôt croisé, dans des studios de musique ou sur des plateaux de cinéma, la route de quelques piliers de notre culture tels Henri Salvador, Juliette Gréco, Jeanne Moreau, Michel Piccoli ou encore Catherine Deneuve…

C'est ce goût pour les rencontres et les expériences extraordinaires, entre musique et cinéma, qui a fondé leur amitié et les a conduit à partir ensemble sur les routes avec Songbook, afin de partager leur passion pour la musique et les textes.



Dans la grande tradition d’un music-hall, Benjamin et Melvil interprétent leurs chansons favorites, sélectionnées dans le répertoire hexagonal, ainsi que des titres composés par Benjamin pour lui-même ou pour les autres, sans oublier quelques surprises. Une tournée comme une bande originale de "buddy movie", une virée musicale allant du tango au disco, du folk à la bossa, du jazz au reggaeton.

L'album Songbook, disponible depuis la semaine dernière en vinyle, est donc la trace enregistrée en studio d’une collaboration unique entre deux artistes de talent...

> Benjamin Biolay & Melvil Poupaud / "Songbook"

