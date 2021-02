Victoires de la Musique 2021 : le palmarès complet de la cérémonie

Benjamin Biolay a raflé les prix de l'artiste de l'année et de l'album de l'année, vendredi 12 février lors des Victoires de la Musique 2021.

publié le 13/02/2021 à 01:56

Les années passent et les Victoires de la musique continuent d'évoluer. Pour cette 36e cérémonie, les organisateurs ont souhaité mettre la musique live à l'honneur, plus que jamais, ce vendredi 12 février, en ces temps troublés par l'épidémie de coronavirus. Pour ce faire, quasiment tous les artistes nommés sont montés sur la Seine musicale de Boulogne-Billancourt, près de Paris.

Présentée par Laurie Thilleman et Stéphane Bern, la soirée aurait initialement dû prendre la forme d'un "concert test", avec un public de 1.300 personnes. Finalement, la préfecture des Hauts-de-Seine n'a pas donné son autorisation, ce qui n'a pas empêché les organisateurs de mettre en avant le spectacle "vivant".

Cette cérémonie a, entres autres, été marquée par les deux victoires de Benjamin Biolay, sacré artiste de l'année et meilleur album de l'année avec Grand Prix. Une nouvelle récompense a également fait son apparition pour cette 36e soirée, celle du titre le plus streamé. Remporté par Gradur et Heuss l'Enfoiré pour leur titre Ne reviens pas, les résultats de ce prix étaient connus avant l'événement.

Découvrez le palmarès entier

- Artiste féminine : Pomme

Les chanteuses Aya Nakamura et Suzane étaient nommées dans cette catégorie.



- Artiste masculin : Benjamin Biolay

Les chanteurs Gaël Faye et Vianney étaient nommés dans cette catégorie.

- Album de l'année : Grand Prix de Benjamin Biolay

Les albums Aimé (Julien Doré), Lundi méchant (Gaël Faye), Mesdames (Grand Corps Malade) et Paradis (Ben Mazué) étaient nommés.

- Chanson originale : Mais je t'aime de Camille Lellouche et Grand Corps Malade

Les chansons Comment est ta peine ? de Benjamin Biolay, Corps de Yseult, Facile de Camélia Jordana et La Maison de retraite de Michel Jonasz étaient aussi nommées dans cette catégorie.

- Création audiovisuelle : Nous de Julien Doré

Les créations Goliath de Woodkid et La vita nuova de Christine and the Queens étaient aussi nommées.

- Révélation féminine : Yseult

Les chanteuses Clou et Lous and the Yakuza étaient également nommées.

- Révélation masculine : Hervé

Les chanteurs Hatik et Noé Preszow étaient nommés dans cette catégorie.

- Titre le plus streamé : Ne reviens pas de Gradur et Heuss l'Enfoiré