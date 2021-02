Vanessa Paradis et Jane Birkin chantent la "Ballade de Johnny Jane"

publié le 12/02/2021 à 10:05

Ce 12 février au soir, lors de la 36e cérémonie des Victoires de la musique, Jane Birkin recevra une Victoire d’Honneur. Pour célébrer ses 52 ans de musique : Etienne Daho, Eddy de Pretto, Thomas Dutronc et Vanessa Paradis interprèteront quelques-unes de ses chansons.

Vanessa Paradis reprendra la Ballade de Johnny Jane, une chanson de 1976, née à partir du thème principal du premier film de Serge Gainsbourg, Je t’aime moi non plus. Gainsbourg avait ajouté des paroles et avait offert le morceau à Jane pour qu’elle ait un inédit à proposer lors d’un show que lui consacraient les producteurs Maritie et Gilbert Carpentier.

Les harmonies sont sublimes, le texte très émouvant. Vanessa Paradis a toujours eu un faible pour la Ballade de Johnny Jane. Elle l’a chantée pour la première fois il y a 25 ans, c’était sur la scène du Zénith de Paris, et elle n’était pas seule, puisqu’elle était en duo avec Jane Birkin, c’est charmant, et c’est notre pépite du jour.

Elle est belle cette Ballade de Johnny Jane et c'est un avant-goût de ce qu’on entendra ce soir lors de la cérémonie des Victoires de la musique. Vanessa Paradis aime ce duo, elle l’a glissée dans un coffret Best Of qui était sorti en 2009. Et lors de son passage à l’Olympia à Paris il y a 2 ans, Jane Birkin était apparue sur scène un soir pour refaire ce duo.