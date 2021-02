Quand Phil Collins reprend "Dancing in the Street" du groupe Martha & the Vandellas

publié le 11/02/2021 à 10:15

Il y a quelques jours, Phil Collins a fêté ses 70 ans et ce samedi 13 février 2021, il pourra de nouveau souffler des bougies pour célébrer les 40 ans de la sortie de son premier album solo, Face Value, un disque rempli de In the Air Tonight, mais aussi de cuivres, et de rythmes soul…

La soul est à l’origine de ses premiers émois musicaux et Phil Collins, l’Anglais à la peau blanche, assume depuis toujours ce répertoire afro-américain... Son dernier album, Going Back, sorti en 2010, est justement une collection de reprises de tubes éclatants signés Stevie Wonder, les Temptations, les Ronettes, ou encore les Four Tops.

Dans la foulée de la sortie de cet album, Phil Collins avait donné quelques concerts, au cours desquels il interprétait des titres qui ne sont pas dans le disque. Par exemple, un classique qui célèbre la musique et qui dit "Où que vous habitiez, allez danser dans la rue…" Marvin Gaye est un des auteurs de cette chanson, qui s’appelle Dancing in the Street…

Phil Collins offre une version très fidèle (il l’avait voulu comme ça) à l’original du groupe Martha & the Vandellas. C’est un des bonus live qu’on trouve dans la réédition de son album Going Back. Dernière information pour les fans de Phil Collins : son premier album solo Face Value ressort ce 12 février en version vinyle collector.