Pourquoi le seul et unique tube de l'été n'existe plus ?

Pourquoi n'y a-t-il plus UN tube de l'été ?

On vous en reparle du 31 août 2023

Il vous rappelle forcément des souvenirs de vacances, à la plage, entre amis. Le tube de l'été, véritable phénomène qui a pris de l'ampleur en 1989 avec la sortie de la Lambada. Plus d’un million et demi d'exemplaires vendus cette année-là, à l’occasion d’une opération marketing entre la chaîne TF1 et le producteur Sony Music.

Souvent diffusé dès la fin du printemps, un bon tube de l'été doit rester en tête : "Il doit être facile à chanter, à danser. Il s'agit d'un morceau qui passe en soirée, en festival, qui va marquer nos vacances et que l'on pourra réécouter dans plusieurs années en se remémorant des bons souvenirs" nous confie JB, animateur du Studio Fun Radio. Une musique qui "sent" la plage, comme en 2016 avec le célèbre morceau Despacito de Luis Fonsi.



Il n'y a pas un titre qui fait la différence en 2023. JB, animateur sur Fun Radio

Cet été 2023, difficile de trouver UN seul tube qui se démarque, selon l'animateur de Fun Radio : "Plutôt qu'un titre franchisse le milliard d'écoutes, il y a plutôt plusieurs morceaux qui atteignent les 100 ou 200 millions d'écoutes". Parmi les succès de ces dernières semaines, le single Tatoo de la chanteuse suédoise Loreen, vainqueur de l'Eurovision. Il s'agit du titre le plus diffusé en radio au mois d'août. Autre succès, Dance The Night de Dua Lipa, la bande originale du film à succès Barbie.

Côté français, le rap est toujours un succès, notamment chez le jeune public. Le titre Saiyan de Heuss l'enfoiré et Gazo reste celui le plus écouté du moment dans la catégorie.