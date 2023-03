Comment le groupe ABBA est devenu une machine à tubes

Du travail et peut-être le destin, voilà la recette du groupe suédois culte. ABBA, c'est ce quatuor suédois que tout le monde connaît : quatre chanteurs, deux couples ... Benny au piano, Björn à la guitare, et les deux femmes Anni-Frid (dite Frida) et Agnetha. ABBA, ce sont leurs initiales.

En novembre 1971, le groupe ABBA se forme. Après People Need Love en 1972, le groupe enregistre Disillusion, puis Ring Ring en 1973. La chanson dépasse les frontières de la Suède et se classe 2e dans les classements autrichiens, belges et norvégiens.

ABBA installe son look : dans le clip de Ring Ring, le quatuor est résolument disco, Frida en combinaison python pailletée, Agnetha en crop top et short rouge et argent et les deux hommes en tenue mi super-héros mi Moyen-Âge bleue et argentée.

Le groupe, ambitieux, veut conquérir le monde. Ce sont des bourreaux de travail qui peaufinent 15 chansons par an environ, comme l’explique Björn Ulvaeus dans une interview de 2005 : "On était aux petits soins avec chacune de nos chansons. Prenez The Winner Takes It All, il n'y a pas un seul moment creux dans la chanson".



Chaque partie [de nos chansons] est traitée avec la même importance. On travaillait six heures par jour. Björn Ulvaeus, au micro RTL d'Anthony Martin en 2005

Au concours de l’Eurovision en 1974, le groupe représente la Suède avec sa chanson Waterloo, en costumes là encore très disco, avec pantalon pattes d’éléphant et tissus brillants. Le chef d'orchestre Sven-Olof Walldoff est déguisé en Napoléon en référence au titre de la chanson.

Le groupe fait un tabac et remporte l'Eurovision 1974. Le groupe décolle, ABBA devient connu autour du monde. Benny et Bjorn sont revenus sur leur rencontre sous le signe du destin au micro de Steven Bellery en 2021 : "Rencontrer Benny, puis Frida et Agnetha, c'était sûrement des coïncidences. Avec le recul, on s'est dit que ça devait absolument se faire, mais je ne crois pas en ces conneries".

Ses chansons sont toujours aussi cultes aujourd'hui. D’ailleurs, la comédie musicale Mamma Mia revient à Paris cet automne après son triomphe de longue date à Londres.

