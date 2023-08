Qu'est-ce que le "Barbie Botox", cette tendance qui inquiète depuis la sortie du film ?

Crédit : Gabe Ginsberg / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

ON VOUS EN PARLE - Le Barbie Botox, une tendance qui inquiète depuis la sortie du film

Impossible de passer à côté du phénomène Barbie ! Le film sorti en juillet a déjà dépassé le cap du milliard de dollars de recettes au box-office mondial. Tout cet été, on a vu la vie en rose grâce au duo Margot Robbie et Ryan Gosling. Depuis plus de 60 ans, la poupée fait rêver : son corps parfait, ses traits du visage, sa longue chevelure blonde ont fait émerger une tendance sur les réseaux sociaux : Le Barbie Botox !

Tout faire pour ressembler à Barbie, il s'agit d'une opération de chirurgie esthétique où l'on injecte de la toxine botulique. Le résultat est censé allonger son cou et affiner ses épaules. Mais cette intervention n'est pas sans risque, selon le chirurgien Richard Aziza : "Les résultats sont minimes. ll faut être prudent car le trapèze est très important. L'injection affaiblit le muscle". Cette intervention coûte moins de 1.000 euros et dure une heure. Initialement, cette opération est prévue pour soulager les migraines et les tensions que ressentent certaines personnes dans le cou. Une mauvaise dose peut paralyser le corps.



Pourtant, cette intervention attire de nombreuses jeunes filles, entrainées par des influenceuses à l'image de Kim Kardashian. La tendance a déjà dépassé les 10 millions de vues sur TikTok. Richard Aziza constate un effet de mode : "On a des demandes qu'on avait jamais eues ! Ce sont des jeunes filles, sont-elles conscientes de ce geste ? Le rôle des chirurgiens est de les mettre en garde. Ce n'est pas parce qu'on a vu un film qu'il faut le faire !", met en garde le chirurgien.