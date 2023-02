VIDÉO - Super Bowl 2023 : Rihanna, enceinte, enflamme la mi-temps avec ses tubes

Ce concert marque le grand retour de Rihanna dans la musique. Après plusieurs années de pause pour se consacrer à ses projets commerciaux - cosmétiques, lingerie et autres - la superstar américaine est revenue sur le devant de la scène lors du spectacle de mi-temps du Super Bowl. Vêtue d'un costume rouge éclatant, la chanteuse a performé pendant 13 minutes au milieu du match qui a vu les Chiefs s'imposer face aux Eagles.

Elle est apparue au centre du stade sur une plateforme aérienne, entourée de ses danseurs et danseuses présents sur d'autres plateformes. Au cours de sa prestation, la chanteuse américaine a interprété quelques-uns de ses plus grands titres, comme Bitch better have my money, Only girl, Work ou encore Diamonds.

Outre sa performance largement saluée sur les réseaux sociaux, un détail a retenu toute l'attention. Son costume rouge laissait clairement apparaître un ventre rond. Les internautes ont immédiatement suggéré que la star était enceinte et il n'a pas fallu attendre longtemps avant qu'un de ses porte-parole ne confirme la nouvelle.

Son costume laissait clairement apparaître son ventre Crédit : GREGORY SHAMUS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

