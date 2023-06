INVITÉ RTL - Christine and the Queens : "La musique m’a sauvé la vie"

Christine and The Queens à Coachella en 2023

390. Comment la musique a "sauvé" Christine and the Queens

Christine and the Queens est de retour avec un quatrième album audacieux, Paranoïa, Angels, True Love. Il renferme 20 titres, chantés quasiment tous en anglais, créés avec le producteur américain Mike Dean. Un projet XXL dans lequel apparaît Madonna, invitée exceptionnelle sur trois morceaux.

Comment Christine and the Queens est-il parvenu à convaincre Madonna de participer à son album ? Pourquoi la figure de l'ange est-elle omniprésente dans ses nouvelles chansons ? Pourquoi l'artiste né Héloïse Letissier s'est fait appeler Christine and the Queens, puis Redcar, et veut aujourd'hui être genré au masculin ?

Dans un long entretien à RTL, le musicien répond à toutes ces questions, évoque la mort brutale de sa mère, se confie sur la création, la frénésie, la quête d'absolu, la liberté, la musique comme une dévotion, comme une survie.

Le "poète" explique comment Paranoïa, Angels, True Love lui a permis d'avancer. "C'est l’album des anges. C’est donc une transformation très profonde. Et le deuil (de sa mère) m’a beaucoup précisé dans qui j’étais. Cet album m’a profondément solidifié en tant que personne, sur mes valeurs, sur pourquoi je fais de la musique. C’est aussi une lettre d'amour à la musique. Dans la folie de la musique. Moi j’aime la musique, elle m’a sauvé la vie", confie l'artiste.

Dans ce disque, Christine and The Queens ose montrer une autre facette, dévoile un être fragile, un "homme agonisant dans la terreur d'être qui il est. C'est fatigant d'être un homme dans un corps de femme".

