publié le 22/03/2021 à 22:00

Il est considéré comme un chef d’œuvre du rock. Le 1er mars 1973 sort le 8e album du groupe britannique Pink Floyd, The Dark Side of the Moon. Un album qui se vendra à plus de 50 millions d’exemplaires dans le monde, devenant le 3e album le plus vendu de tous les temps, derrière Thriller de Michael Jackson et Back in Black d’AC/DC.

Parmi les tubes de cet album, Money est certainement le plus connu. Situé sur la deuxième face de l'album, il commence avec le célèbre son en boucle de la caisse enregistreuse. Dans cette chanson, Roger Waters dénonce l’argent roi et la société de consommation, le cynisme du capitalisme.

La maison de disques sortira ce titre en single, ce qui participera énormément au succès de l’album et, paradoxalement par rapport à ce que dénonce la chanson, fera d’eux des stars internationales.

Sept sons mixés pour reproduire le bruit

Cette fameuse boucle de caisse enregistreuse est réalisée avec 7 sons mixés, parmi lesquels un son de papier déchiré, un son de pièces jetées directement sur le sol du studio, un son fabriqué avec un collier de pièces percées (Nick Mason qui avait percé chaque pièce pour en faire un collier), ou encore une véritable caisse enregistreuse…

David Gilmour, lui, enregistrera 3 solos de guitare pour ce tube. Pink Floyd fera également appel à un ami de David Gilmour, le saxophoniste de jazz, Dick Parry, qui va improviser un solo de saxophone.

Pink Floyd fera un clin d’œil à Money dans le film de leur autre album concept The Wall, où Pink, le héros, lit le poème qu’il vient d’écrire et qui correspond au second couplet de cette chanson.