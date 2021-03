publié le 15/03/2021 à 22:00

Ce 15 mars, le chanteur et rappeur californien, Will.I.Am, fête son anniversaire. Il est à l’origine du célèbre groupe Black Eyed Peas, qui, en un peu plus de 20 ans d’existence, a vendu plus de 50 millions d’albums dans le monde. Un trio, complété ensuite par Fergie, connu pour son goût pour le mélange des genres, et qui fait encore danser la planète entière avec leurs tubes.

Parmi eux, certainement le plus connu : I Gotta Feeling. 3 ans après la sortie de Pump It, devenue Bande Originale du film Pulp Fiction, les Black Eyed Peas sortent, en 2009, leur 5e album, The END (abréviation de "The Energy Never Dies"). Et pour cette chanson, ils vont faire appel à un DJ bien connu des Français : David Guetta.

Tout commence par un SMS de Will.I.Am qui demande au DJ s’il aurait une musique pour son groupe. David Guetta envoie alors un simple instrumental de travail qu’il avait au départ prévu pour son propre album. Mais dès que le rappeur américain écoute le morceau, sa réaction est immédiate : il écrit à Guetta : "je veux cette put... de chanson pour mon album !".

Un succès planétaire, et le début d'une collaboration

C’est donc comme ça qu'est née la collaboration entre David Guetta et les Black Eyed Peas. Une collaboration réciproque puisque le DJ les sollicitera aussi, plus tard, pour leur participation sur deux morceaux de son album One love.

I Gotta Feelling va de son côté connaître un succès planétaire, restant 14 semaines à la première place du Billboard américain et se classant numéro 1, un peu partout dans le monde. Incontestablement le plus gros succès du groupe.