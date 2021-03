INXS : la star australienne qui a inspiré le tube "Suicide Blond"

publié le 18/03/2021 à 22:00

Il est l'un des plus célèbres groupes de rock australien : en 35 ans, INXS a vendu plus de 30 millions d’albums dans le monde. Né en 1977 de la rencontre entre Andrew Farris et Michael Hutchence, tous deux lycéens à Sydney, INXS sort son premier album en 1980. Un album poussé par le titre Kick, devenu véritable succès.

En 1990, surfant sur la popularité de ce tube, le groupe sort un nouvel album, intitulé X, en référence à leur nom, mais aussi pour le chiffre romain, célébrant les 10 ans du groupe depuis la sortie de leur premier album. Une nouvelle fois, X obtiendra un grand succès dans le monde et notamment grâce à cette chanson : Suicide blonde.

Michael Hutchence s’est inspiré de sa petite amie de l’époque, Kylie Minogue, la chanteuse australienne, qui, pour les besoins du film The Delinquents, avait dû se teindre les cheveux en blond. Un blond qu’elle avait elle-même qualifié de "blond suicidaire".

Hutchence a vécu avec la chanteuse australienne une relation passionnelle, mais racontera ensuite qu’il a consacré cette histoire à essayer de "corrompre Kylie". Après Kylie Minogue, le chanteur aura une histoire avec la mannequin Helena Christensen, puis avec Paula Yates, alors mariée à Bob Geldof, avec qui il aura une fille…