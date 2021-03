publié le 11/03/2021 à 22:00

Il y a presque 20 ans, sortait le tube Sur la route, signé Raphaël, en duo avec Jean-Louis Aubert. Extrait du 2e album de Raphaël La Réalité (2003), la chanson est écrite et composée par le Raphaël. Le chanteur était un grand fan d'un célèbre écrivain américain, chef de file du mouvement artistique et littéraire de la Beat Génération : Jack Kerouac.

La Beat Generation, ce mouvement des années 1960 qui a inspiré les hippies, rejetant le consumérisme, le racisme et les conventions sociales, et prônant la libération culturelle et sexuelle, ainsi que la spiritualité et l’attachement à la nature, a également séduit de nombreux artistes comme le duo.

Dans ce tube Sur la route, on retrouve toute l’envie de liberté et de grands espaces, de routes aux escales embrumées par l’alcool, de voyages initiatiques… Un véritable hommage à Jack Kerouac ! Quant à Jean-Louis Aubert, il avait déjà chanté, 25 ans plus tôt, avec le groupe Téléphone, une chanson intitulée Sur la route, sortie sur leur premier album en 1977.

