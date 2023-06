Lewis Capaldi : atteint du syndrome de Gilles de la Tourette, le chanteur interrompt sa tournée

"Je vais faire une pause dans ma tournée", a annoncé Lewis Capaldi dans un message sur Instagram, mardi 27 juin. "Avant je pouvais profiter de ce genre de concert et j'espérais que trois semaines d'absence suffiraient à me remettre sur pieds", a indiqué le chanteur atteint du syndrome de Gilles de la Tourette.

"Je suis encore en train d'apprendre à m'adapter aux conséquences de mon syndrome de Gilles de la Tourette", a assuré l'artiste, qui a remercié la foule qui a chanté avec lui, samedi 24 juin, lors du festival de Glastonbury, au Royaume-Uni. Alors que Lewis Capaldi ne parvenait pas à chanter en raison de tics, la foule a repris son célèbre tube Someone You Loved, suscitant l'émotion de l'artiste.

Après cet épisode, "il est devenu évident que je devais consacrer beaucoup plus de temps à ma santé mentale et physique", a ajouté Lewis Capaldi. Il s'est excusé auprès de toutes les personnes qui devaient venir le voir en concert avant la fin de l'année. "J'ai besoin de me sentir bien pour être à la hauteur de ce que vous méritez tous", a assuré le chanteur, qui a dit dans son message qu'il serait de retour dès qu'il le pourrait.



Le syndrome de Gilles de la Tourette se caractérise par des tics moteurs et vocaux qui touchent principalement le haut du corps : le visage, la tête et les bras.

