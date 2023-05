Jane Birkin a annoncé ce vendredi 26 mai, devoir annuler plusieurs dates à venir. Un nouveau coup dur pour la chanteuse, qui fait face à des problèmes de santé depuis quelques mois. Jane Birkin devait se produire à Paris en juin, notamment à La Cigale ainsi qu'à l'Olympia. Une tournée des festivals était également prévue jusqu'à l'automne. Dans un communiqué de presse, l'agence de la chanteuse a fait savoir que ces dates étaient annulées pour raisons de santé.

"J’ai toujours été une grande optimiste, et je me rends compte qu’il me faut encore un peu de temps pour être de nouveau capable d’être sur scène et avec vous. J’aime tellement être avec vous." C'est par ces mots que la chanteuse a annoncé la nouvelle à ses fans. En mars dernier, Jane Birkin avait déjà dû annuler toute une série de concerts à l'Olympia.

La chanteuse face à des problèmes de santé

Au début du mois de mars, Jane Birkin révélait les causes de ces annulations au journal Le Télégramme : "Je ne vais pas bien du tout. Je me suis cassée l'omoplate et j'ai très mal." En 2021 et en 2022, un AVC avait contraint l'idole des sixties à repousser des dates de concert.

Éternelle optimiste, la Britannique donne rendez-vous à ses fans "cet automne". Le temps pour la chanteuse âgée de 76 ans de respecter sa période de convalescence et de se remettre totalement sur pied.

