publié le 23/11/2017 à 18:31

Carton rouge pour Damso ? Alors que le rappeur s'est vu confier la composition de l'hymne de la Belgique pour la Coupe du monde de football 2018 en début de semaine, la polémique enfle dans le plat-pays. Au cœur de la controverse : les paroles de certaines chansons de l'artiste, jugées vulgaires et sexistes.



"Mettons le sexisme hors-jeu et mettons un carton rouge à Damso", s'enquiert ainsi Viviane Teitelbaum, présidente du Conseil des Femmes Francophones de Belgique. Dans un billet posté sur son blog, elle condamne ce choix en citant en exemple le clip de la chanson "Vitrines", co-écrite avec le rappeur Vald, qui met en scène des femmes hypersexualisées.



Viviane Teitelbaum juge également "insultantes pour les femmes" les paroles de la chanson "IVG" dans laquelle Damso enchaîne les qualificatifs "pute", "bitch" et "chatte" sans ménagement.

Rappeur à succès chez les jeunes

De son côté, Damso se félicite de la polémique. "Merci pour cette publicité les copains", a-t-il écrit dans un post publié sur sa page Facebook agrémenté du hashtag #BonjourcheztoiViviane. Il indique également avoir déjà terminé la composition de l'hymne.

Au moment de l'annonce du choix de Damso pour composer l'hymne des Diables rouges - surnom de l'équipe belge - Pierre Cornez, porte-parole de l'Union belge de football, a fait valoir le succès du rappeur chez les jeunes. "En plus, c'est quelqu'un qui est issu de l'immigration, ce qui est le cas aussi pour beaucoup de nos joueurs", a-t-il ajouté.

[#Belgique¿¿] OFFICIEL |



Damso écrira et chantera l'hymne de la Belgique pour supporter les Diables Rouges lors de la Coupe du Monde 2018 ! ¿¿



¿¿¿ pic.twitter.com/MgbjBEhDyS — Footballogue (@Footballogue) 17 novembre 2017