publié le 18/06/2018 à 10:00

Dany Boon annonce son retour au théâtre après 10 ans d'absence sur les planches. Alors qu'il vient de terminer la tournée de son spectacle Dany de Boon des Hauts-de-France, le comédien sera à l'affiche de Huit euros de l'heure, à partir du 11 janvier, au Théâtre Antoine à Paris. Une pièce écrite par Sébastien Thiery, dans laquelle l'humoriste sera en compagnie de Valérie Bonneton.



Cette pièce raconte l'histoire de Jacques et Laurence. Ils ont une femme de ménage, Rosa à qui il n'arrive que des malheurs mais étrangement, ce qui lui arrive à elle leur arrive à eux. La seule solution pour la sauver et donc se préserver eux : tout faire pour que Rosa aille bien. Une comédie annoncée comme féroce sur le don de soi et la générosité. "C'est des personnages qui souffrent et la drôlerie vient du fait qu'ils partent dans l'absurde le plus absolu pour s'en sortir", explique l'humoriste.

Valérie Bonneton et Dany Boon sont de vieux compagnons de route, notamment au cinéma : on les a vus ensemble dans La Ch'tite famille cet hiver mais aussi dans Supercondriaque ou Le volcan. L'humoriste est impatient de retrouver le public dans une salle à dimension humaine, à l’image du théâtre Antoine, monument historique du 10e arrondissement, inauguré il y a 150 ans, d'une capacité de 780 places. Un théâtre "un peu plus intime", selon le comédien.