Les buzzers sont prêts à reprendre du service. La septième saison de The Voice revient samedi 27 janvier sur TF1. Toujours présentée par Nikos Aliagas, l'émission part de nouveau à la recherche de "la plus belle voix de France".



Depuis le lancement de la première édition en 2012, les hommes règnent en maîtres sur le concours. Si les femmes ont été présentes à cinq reprises parmi les finalistes toutes saisons confondues, il n'y a que des vainqueurs masculins. Mais le succès est-il au rendez-vous pour tous ces gagnants devenus artistes ?

Stéphan Rizon - saison 1

Premier vainqueur du télé-crochet, Stéphan Rizon sort son premier album From Mars With Love en 2012. Malgré une forte médiatisation, le protégé de Florent Pagny ne parvient à vendre que 30.000 exemplaires de son disque. En 2015, il publie un second album qui ne rencontre pas le succès espéré. Mais le jeune artiste a su rebondir.

En 2017, il participe au spectacle musical Saturday Night Fever avec Fauve Hautot, Nicolas Archambault et Gwendal Marimoutou (autre talent révélé dans The Voice). Depuis, Stéphan Rizon s'est produit dans une gare parisienne et à Pékin en novembre dernier. Le chanteur prépare actuellement un projet musical autour du disco, ainsi que son prochain album.



Yoann Fréget - saison 2

Coaché par Garou, Yoann Fréget a su convaincre les téléspectateurs par sa voix et sa détermination à surmonter son bégaiement. Mais après l'émission l'artiste déchante. Son premier album aux sonorités soul Quelques heures avec moi ne s'écoule qu'à 15.000 exemplaires.



Face à cet échec commercial, le chanteur pousse un coup de gueule contre la production de The Voice et dénonce "une mafia" qui règne au sein de l'industrie du disque. Aujourd'hui, l'artiste partage sa vie entre la France et les États-Unis, où il se fait désormais appeler "Yoann FreeJay". Il est aussi coach vocal et donne des cours de chant.



Kendji Girac - saison 3

Il est sans conteste le grand gagnant toutes saisons confondues. Depuis sa victoire en 2014, Kendji Girac a tracé son chemin avec sa musique pop aux sonorités gitanes. Le jeune poulain de Mika a enchaîné les succès. Son premier album s'écoule à 1,4 millions d'exemplaires et le second opus Ensemble se vend à plus de 600.000 copies. Ils sont tous les deux certifiés disques de diamant.



Un véritable raz-de-marée qui se confirme dans les concerts et les tournées à guichets fermés. Vainqueur à trois reprises aux NRJ Music Awards, le jeune chanteur enchaîne les collaborations. Il fait partie de la troupe des Enfoirés depuis deux ans et participe à l'album hommage à Johnny Hallyday. En attendant la sortie de son prochain disque, l'artiste sera de retour à la télé avec Maître Gims dans L'Aventure Robinson en février prochain.



Lilian Renaud - saison 4

Lilian Renaud remporte la compétition en 2015 grâce au coaching de Zazie. Mais comment le jeune fromager allait-il pouvoir se démarquer face à la popularité du précédent gagnant? Avec sa guitare, son béret et surtout sa sensibilité, il parvient à séduire le public. Son premier album Le bruit de l'aube est disque de platine, s'écoulant à plus de 100.000 exemplaires.



Il publie un second album Le cœur qui cogne. Mais le jeune chanteur n'a pas pu assurer la promotion de son disque et ses concerts à cause de ses problèmes de santé. Depuis, Lilian Renaud se fait discret sur les réseaux sociaux mais espère revenir sur le devant de la scène dès qu'il le pourra.



Slimane - saison 5

Vainqueur de la cinquième édition, Slimane ajoute une seconde victoire au palmarès de son coach Florent Pagny. Avec sa reprise de la chanson À fleur de toi de Vitaa, il séduit le public avant de le faire voyager avec le titre entêtant Paname. L'homme au bonnet sort son premier album À bouts des rêves, certifié double disque de platine. Il entame une tournée et passe même sur la mythique scène de l'Olympia.



Slimane a aussi joué la comédie en faisant une apparition dans la série Léo Matteï, Brigade des mineurs avec Jean-Luc Reichmann. Mais le chanteur reste attaché au télé-crochet de TF1. Il devient à son tour coach dans la septième saison de la version belge. Slimane sort vendredi 26 janvier son second album Solune avant de débuter une tournée cette année.



Lisandro Cuxi - saison 6

À seulement 18 ans, Lisandro Cuxi a déjà un parcours étonnant. Finaliste de la deuxième saison de The Voice Kids, il remporte le titre de "la plus belle voix de France" en 2017. Coaché par son mentor M Pokora, le jeune prodige impressionne par sa prestance, son timbre de voix et ses talents de showman.



Son premier single Danser envahit les ondes pendant tout l'été avant la sortie de son disque Ma Bonne Étoile. Il participe actuellement à Destination Eurovision dans le but de représenter la France au concours en mai prochain. Grâce sa popularité auprès du public, il est l'un des favoris de la compétition avec sa chanson Eva.