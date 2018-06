Kendji Girac dévoile son nouveau single fédérateur "Pour oublier"

publié le 22/06/2018 à 11:46

Une dnouveauté signée Kendji Girac. Le chanteur âgé de 21 ans nous offre ce vendredi 22 juin un deuxième extrait de son futur opus. Nouvelle preuve que les artistes sont moins frileux aujourd'hui à proposer deux singles avant la sortie de leurs albums.



Alors que son troisième enregistrement paraîtra le 31 août, on fredonne déjà depuis deux mois son premier titre ensoleillé Maria Maria. L'ancien gagnant de The Voice continue sur sa lancée avec le morceau inédit Pour oublier. Une chanson écrite et co-composée par Vianney, plus fédérateur et intéressant à l'écoute.

Ce nouveau titre est déjà un tube "cela va de soi", comme dirait George Brassens. Une référence au titre du chanteur de La mauvaise réputation, qui revient souvent dans ce single. Cette nouvelle mélodie qui devrait faire danser les fans tout l'été et squatter les stations de radio.